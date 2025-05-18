Jornada lúdica y deportiva el día 31 en la canalización

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El proyecto Imaginem Platges de Lleida culminará el sábado 31 con una jornada lúdica en la canalización, a la altura del mirador de la pasarela del Liceu Escolar. De 9.30 a 13.30, están previstas demostraciones de softcombat (combate con armas blandas, no contundentes) y jugger (juego de equipo que combina elementos de rugby y esgrima), petanca, pesca deportiva y clases de chi kung (posturas y movimientos corporales coordinado con meditación) y yoga. Asimismo, están programados talleres de malabares, hinchables y juegos tradicionales gigantes, además de un desfile de perros de la protectora de animales de Seròs. También habrá un vermut musical, un concierto, una exposición de fotos antiguas del río y una zona con mesas y sillas y una food truck. Además, se prevé elaborar un mural artistico interactivo con el artista Llukutter.