Abierta la convocatoria de ayudas al alquiler en Catalunya para jóvenes de hasta 35 años

La Generalitat abre este lunes la convocatoria para solicitar el bono de alquiler joven, financiado con fondos estatales. Las peticiones, gestionadas por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, se pueden presentar hasta el día 23 y se resolverán por orden de entrada hasta que se agote la dotación presupuestaria inicial, de 37.783.500 euros. La cuantía mensual de la subvención es de 250 euros y se otorga por un plazo de dos años.

Los requisitos son tener hasta 35 años, residencia legal en Catalunya, unos ingresos de la unidad de convivencia iguales o inferiores a 25.200 euros anuales y que la vivienda para la que se pide la ayuda sea la residencia habitual. Las solicitudes se pueden presentar online, en las bolsas que forman parte de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, en las oficinas locales de vivienda y en la sede de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y sus dependencias territoriales.

El Govern prevé abrir próximamente la convocatoria de ayudas al alquiler para jóvenes con fondos propios (entre 20 y 250 euros mensuales), que podrán pedir los que no tengan el bono estatal.