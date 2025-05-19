Educació propone retirar el concierto educativo a 155 líneas para el próximo curso

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

La consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó, ha afirmado este lunes que el departamento ha propuesto retirar el concierto educativo a 155 líneas en Catalunya de cara al próximo curso 2025-2026: 101 de Educación Infantil de segundo ciclo, 44 de Primaria y 10 de ESO. "Es una primera propuesta de revisión de los conciertos. Esta revisión no es una medida excepcional, es una herramienta de gestión del sistema que está prevista legalmente y esta es tan solo la primera", señala en su comparecencia en la Comisión de Educación y FP del Parlament.

Niubó asegura que los conciertos se revisan dos veces al año y fuentes del departamento han señalado que los motivos para proponer la retirada del concierto a estas 155 líneas es por diferentes factores, como no llegar a la demanda o segregar por sexo.

La consellera ha defendido la coeducación y la educación mixta y afirma que no renovarán los conciertos de centros que segregan: "No podemos ni queremos sostener con recursos públicos ningún proyecto que contradiga un principio democrático, un principio de igualdad tan fundamental". Por otro lado, ha señalado que en este curso 2024-2025 se han incorporado al sistema educativo catalán 74.328 alumnos nuevos fuera del periodo de matrícula ordinaria –hecho que se conoce como matrícula viva–, lo que supone 11.000 más que el curso pasado.

Planificación de la oferta

En cuanto a la planificación de la oferta para el próximo curso, ha señalado que entre octubre y febrero se han reunido 160 mesas de planificación local, y se han mantenido 225 reuniones en municipios para "escucharlos, compartir diagnósticos y construir acuerdos". Señala que el próximo curso parte de un contexto de descenso demográfico, con una previsión de 1.252 alumnos menos en P3 y 5.194 menos en 1º de ESO, pero que el departamento ve esta situación en una oportunidad para reducir ratios, sin "ningún cierre".

Ha recordado que el departamento prevé ofrecer el próximo curso 2.076 grupos de P3 en la escuela pública y 931 en la concertada, y 1.887 grupos públicos de 1º de ESO y 947 concertados, y que con esta planificación "se han podido evitar hasta 63 cierres de grupos". "No cerramos grupos públicos y bajamos ratios de manera generalizada. Mantenemos así la oferta escolar pública, de proximidad y aseguramos mejores condiciones de atención educativa y de trabajo para los profesionales del sistema", defiende.

Planificación a medio y largo plazo

Niubó ha afirmado que la Conselleria lleva semanas trabajando en un proyecto de planificación a medio y largo plazo, ya que cree que es necesario dotar de estabilidad al sistema educativo de Catalunya y que "el corto plazo debilita y da lugar a oportunismos". "Necesitamos una planificación con un horizonte de 5 o 10 años que nos permita enfrentar retos que ya tenemos, como la llegada de alumnos nuevos o la bajada de la natalidad", y llama a trabajarlo junto a los ayuntamientos, comunidad educativa, servicios territoriales y grupos parlamentarios.

Además, ha asegurado que el Govern ha reactivado la creación de plazas publicas en la etapa educativa de 0 a 3 años, después de "un periodo de inactividad difícil de entender".