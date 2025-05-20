Denuncian abandono y vandalismo en el bunker del Tossal de Moradilla

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El histórico bunker del Tossal de Moradilla se encuentra en un estado de abandono preocupante, según ha denunciado un ciudadano que ha remitido a nuestra redacción imágenes tomadas esta semana que evidencian su deterioro progresivo. Les fotografías muestran un espacio degradado, con múltiples pintadas vandálicas, deficiencias en su restauración y claros signos de dejadez por parte de las autoridades responsables de su mantenimiento y conservación.

"Este ciudadano nos hace llegar esta foto tomada esta semana del interior del bunker del Tossal de Moradilla. Degradado, mal restaurado, con pintadas diversas y, sin duda, totalmente abandonado por los responsables de tan histórico lugar. Una pena", indica la información recibida.

Les imágenes muestran grafitis en las paredes interiores, acumulación de residuos y un deterioro general que compromete la integridad estructural de la edificación.

Historia y valor patrimonial del bunker del Tossal de Moradilla

El bunker del Tossal de Moradilla constituye un elemento relevante del patrimonio histórico-militar español, construido durante la Guerra Civil española (1936-1939) como aparte de las líneas defensivas establecidas en varios puntos estratégicos del territorio nacional. Estas fortificaciones cumplían una función clave dentro de la estrategia militar de la época, permitiendo el control visual de amplias zonas y sirviendo como puntos de resistencia ante posibles avances enemigos.

Ubicado en una posición estratégica que domina el paisaje circundante, el bunker forma parte de un conjunto de construcciones defensivas que han sobrevivido hasta nuestros días como testimonio material de uno de los episodios más determinantes de la historia contemporánea de España. Su valor no sólo reside en su función militar original, sino también en su importancia como recurso educativo y turístico para comprender mejor los acontecimientos históricos ocurridos en la zona.