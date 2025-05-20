El Barri a Barri incorpora 40 alumnos del Instituto Municipal de Ocupación

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El programa de limpieza y mantenimiento intensivo Barri a Barri incorpora a 40 operarios jóvenes en formación procedentes del programa Casa de Oficios del Instituto Municipal de Ocupación, que se encargan de tareas de carpintería, soldadura, pintura y obra pública. De este modo, ayudarán al personal de la brigada municipal que asume habitualmente el mantenimiento de la vía pública y el mobiliario urbano. La primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, detalló que los alumnos del IMO tienen entre 16 y 29 años y que harán sus prácticas en los barrios de Noguerola, Mariola, Secà de Sant Pere, Clot de les Granotes y Centre Històric. Añadió que algunos de los trabajos los llevarán a caso en los talleres del IMO, sobre todo los de soldadura. “Están aprendiendo un oficio y la ciudadanía lo disfrutará”, indicó, tras visitar las tareas de reparación de los bancos de la plaza Ramon Berenguer IV, donde trabajaron ayer. El concejal de Juventud, Educación y Ocupación, Xavi Blanco, explicó que los jóvenes inician ahora su formación, que tiene una duración de un año y en los últimos seis meses contarán con un contrato laboral. “Los jóvenes incrementarán su vinculación con el barrio y la ciudad, y eso ayuda a mejorar el civismo y el sentimiento de pertenencia. Están muy contentos de dejar huella en la ciudad”, señaló.

Este año, el ámbito de Noguerola se ha dividido en dos sectores para el Barri a Barri. La semana pasada se centró en la zona del Auditori y Príncep de Viana y ahora las actuaciones tienen lugar en el entorno de la estación y la avenida del Segre. El siguiente barrio previsto es el de Cappont, que se ha distribuido en tres partes y donde se trabajará desde el próximo miércoles hasta el 13 de junio.