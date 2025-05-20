“En Catalunya hay políticas que te invitan a no trabajar”

El secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró ayer en un acto en Lleida que en Catalunya “hay varias políticas que te invitan a no trabajar y nosotros creemos que se debe confiar en la gente y en la cultura del esfuerzo”. Lo dijo en una conferencia abierta a la ciudadanía en la sala Alfred Perenya, en la que explicó las propuestas de su partido para mejorar Catalunya. Remarcó que el país “es lo que es gracias a la cultura del esfuerzo y este esfuerzo tiene premio y hace posible el ascensor social”. Asimismo, advirtió que “todo el que quiera hacer de Catalunya su país debe saber que hay unos derechos y unos deberes, vengas de donde vengas”, y que en los últimos tiempos ha habido formaciones políticas que han hecho políticas “para quedar bien en vez de que vayan bien”. Turull también instó al Govern a “dejar de mirar hacia otro lado con las okupaciones y la multirreincidencia” y exigió mejoras tributarias. “Ya está bien que Catalunya sea un infierno fiscal para los de siempre, las clases medias, no todo puede ir a base de apretarlas”, aseguró el secretario general de Junts. También en materia económica, Turull denunció el “expolio” de inversiones que sufre Catalunya “que es clave para afrontar los retos de un país que en muy poco tiempo ha pasado de los 6 a los 8 millones de habitantes”.

El acto también contó con la diputada de Junts por Lleida en el Parlament Jeannine Abella, el diputado por Lleida en el Congreso, Isidre Gavín, y la líder del partido en la Paeria, Violant Cervera. En su intervención, Abella criticó que “tenemos un president que calla frente a las órdenes de Madrid y Lleida sufrirá especialmente con el PSC”. Gavín, por su parte, criticó que “nos sentimos muy solos defendiendo los intereses de Lleida” y que desde la oposición han logrado grandes avances para Catalunya. Mientras, Cervera dijo que desde la Paeria “apoyaremos proyectos clave para el territorio y nos mantendremos estrictamente exigentes en su cumplimiento”.