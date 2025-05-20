Muere Arturo Lozano, profesor de la UdL, en un accidente de tráfico en Tarragona

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El profesor de la Universidad de Lleida (UdL) Arturo Lozano Aguilar falleció ayer por la mañana en un accidente de tráfico en la AP-7 en Masdenverge, en el Montsià, en Tarragona. El docente, que tenía 53 años y era originario de València, se dirigía hacia Lleida, donde impartía clase en el Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisuales. La noticia de su deceso provocó una enorme conmoción entre la comunidad universitaria leridana.

Arturo Lozano Aguilar era el conductor y único ocupante de un turismo que a las 6.49 horas se salió de la vía. El siniestro se produjo en el kilómetro 330 de la autopista AP-7, según informó el Servei Català de Trànsit. Por causas que se están investigando, el coche se salió de la vía, chocó contra una valla y acabó volcando. A consecuencia del accidente, el conductor perdió la vida. Al lugar del siniestro acudieron cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y dos ambulancias del Sistema d’Emèrgencias Mèdiques (SEM). Con esta víctima, son 56 las personas que han fallecido en accidente de tráfico en las carreteras catalanas desde enero, según los datos de Trànsit.

Imatge del punt on es va produir el sinistre. - ACN

Miquel Pueyo, exalcalde de Lleida y profesor del grado, dijo ayer por la tarde en X tras conocerse el deceso que “era un gran profesor y una persona especial. El alumnado y el profesorado estamos desolados”.

Hace apenas dos meses la UdL ya vivió una situación trágica. Fue el 21 de marzo cuando un estudiante, Guillem Saumell Company, de 19 años, murió al ser atropellado por un camión en la carretera N-240 en Lleida. El accidente tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 97,5, entre Ciutat Jardí y Les Basses, cuando la víctima caminaba por la carretera. El estudiante, vecino de La Riba (Tarragona), era alumno de la Escola Politècnica Superior, en el doble grado en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad.