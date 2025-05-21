Acción de la UdL para visibilizar problemas sociales

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Estudiantes de segundo del grado de Trabajo Social y de tercero de Comunicación y Periodismo de la Universitat de Lleida (UdL), con la colaboración de organizaciones sociales, han elaborado contracartografías (cartografías críticas), que han transformado después en contenidos audiovisuales para entornos digitales para “hacer visible lo invisible”. En total, han elaborado diez contracartografías sobre distintas problemáticas. Una de ellas se centra en lo que han denominado arquitectura hostil, en la que los alumnos, con la ayuda de Arrels, han identificado elementos que dificultan que personas sin hogar puedan dormir o resguardarse, como la instalación de rejas en ciertos espacios o la retirada de bancos. Otras se han centrado en los temporeros o en el Alzheimer, por ejemplo.

El proyecto se enmarca en las asignaturas de Educación y Comunicación y de Géneros y formatos para internet y nuevas plataformas, está coordinado por los profesores Daniel Gutiérrez-Ujaque, Mariona Visa y Arnau Erta y tiene como objetivo promover el trabajo colaborativo y la mirada crítica, así como la capacidad de comunicar problemáticas sociales.