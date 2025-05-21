Acusada de intentar matar a un hombre en La Pobla de Segur embistiéndolo con el coche

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida tiene previsto juzgar el próximo miércoles 28 de mayo a una mujer acusada de embestir con su vehículo a otro en el que viajaba un hombre con el que tenía una mala relación en La Pobla de Segur. La Fiscalía solicita una condena de nueve años de cárcel, siete y medio por un delito de homicidio en grado de tentativa y un año y medio por amenazas. Estaba previsto que el juicio se celebrara en mayo del año pasado pero se suspendió. Los hechos tuvieron lugar a las 14.55 horas del 21 de julio de 2021 cuando la acusada conducía su vehículo por la N-260 en dirección a Sort.

A la altura de La Pobla de Segur, se cruzó con un vehículo conducido por un hombre con el que tenía una mala relación y, según la Fiscalía, “aceleró bruscamente, con la intención de acabar con su vida, y embistió el otro coche”. Asimismo, añade que, tras varios golpes, el conductor pudo bajar, momento en el que, según la acusación, la mujer lo persiguió con su coche por la calzada mientras gritaba “de aquí no saldrás vivo” hasta que unos vecinos pudieron sacar a la víctima del lugar y protegerla.

Una vez llegó una patrulla de los Mossos, la mujer siguió profiriendo amenazas hacia la víctima como “te mataré hijo de puta”, “no pararé hasta conseguirlo”, “no saldrás vivo”. La Fiscalía considera que se debe aplicar una atenuante por alteración psíquica de carácter leve.