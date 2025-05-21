Cortan la luz ‘pinchada’ en ocho pisos de un bloque de la plaza Josep Solans, en el centro de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Operarios de Endesa cortaron ayer por la mañana la luz a ocho pisos del número 3 de la plaza Josep Solans, en el Barri Antic, tras detectar que llevaba tiempo ‘pinchada’. Los técnicos de la compañía accedieron al inmueble escoltados por un importante dispositivo de los Mossos d’Esquadra, que contó con al menos cuatro furgonetas del ARRO, para inutilizar las conexiones ilegales a la red eléctrica. El operativo, que empezó alrededor de las 10.00 horas, finalizó sin incidentes.

Cabe recordar que en esta plaza se han producido varios incidentes, uno de ellos el pasado febrero cuando vecinos atacaron a policías en un incidente que se saldó con tres detenidos y tres agentes de los Mossos heridos.

Por su parte, la Paeria emitió ayer por la tarde un comunicado en el que afirma que atenderá a las familias de las viviendas que han sido afectadas por el corte en el suministro eléctrico. “La compañía Endesa ha actuado esta mañana [por ayer] en este edificio después de detectar conexiones fraudulentas de la línea”. Además, explicó que los “los Servicios Sociales municipales harán el seguimiento de la situación de las familias que lo necesiten” e “informarán a las familias en seguimiento de los pasos a seguir para darse de alta en el suministro eléctrico”. También habrá un “acompañamiento para que puedan solicitar el informe de vulnerabilidad, cuando sea pertinente, para presentarlo a la compañía suministradora y gestionar el restablecimiento del servicio”. El ayuntamiento recordó que “la Ley 24/2015 de pobreza energética protege a las familias vulnerables de los cortes de servicios básicos y requiere que se soliciten los informes correspondientes para recibir estas ayudas”. Finalmente, informó que están “con las familias afectadas y trabajará para garantizar que reciban el apoyo necesario para regularizar su situación y asegurar el suministro eléctrico lo antes posible”.

Endesa detectó el año pasado 571 fraudes en el suministro eléctrico en las comarcas de Lleida, el doble que en 2023 (282). Casi la mitad de la energía defraudada en Lleida el año pasado (47,8%) obedecía a conexiones ilegales para los cultivos de marihuana.