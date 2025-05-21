BARRIOS
Denuncian el hedor por agua encharcada encima de la antigua estación de buses de Lleida
Los residentes reclaman poder limpiar la zona ante la inacción municipal, mientras la Paeria afirma que la empresa de mantenimiento tiene orden de actuar
Vecinos de los bloques de las avenidas Blondel y Madrid de Lleida que circundan el apeadero de autobuses denuncian que en su cubierta hay agua encharcada a causa de las lluvias y, como hay basura, genera un fuerte hedor. Indicaron que las comunidades han pedido a la Paeria permiso para poder limpiarla, pero no se lo ha dado ni tampoco ha asumido esta labor. El consistorio aseguró que la empresa de mantenimiento tiene orden de hacerlo.