Denuncian el hedor por agua encharcada encima de la antigua estación de buses de Lleida

Vecinos de los bloques de las avenidas Blondel y Madrid de Lleida que circundan el apeadero de autobuses denuncian que en su cubierta hay agua encharcada a causa de las lluvias y, como hay basura, genera un fuerte hedor. Indicaron que las comunidades han pedido a la Paeria permiso para poder limpiarla, pero no se lo ha dado ni tampoco ha asumido esta labor. El consistorio aseguró que la empresa de mantenimiento tiene orden de hacerlo.