SEGRE
última hora

Quart apunyalat a Lleida en tres dies: un home de 71 anys agredeix un jove a l'avinguda València

BARRIOS

Denuncian el hedor por agua encharcada encima de la antigua estación de buses de Lleida

Los residentes reclaman poder limpiar la zona ante la inacción municipal, mientras la Paeria afirma que la empresa de mantenimiento tiene orden de actuar

Denuncian el hedor por agua encharcada encima del apeadero de buses

Denuncian el hedor por agua encharcada encima del apeadero de buses

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Vecinos de los bloques de las avenidas Blondel y Madrid de Lleida que circundan el apeadero de autobuses denuncian que en su cubierta hay agua encharcada a causa de las lluvias y, como hay basura, genera un fuerte hedor. Indicaron que las comunidades han pedido a la Paeria permiso para poder limpiarla, pero no se lo ha dado ni tampoco ha asumido esta labor. El consistorio aseguró que la empresa de mantenimiento tiene orden de hacerlo.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking