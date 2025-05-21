SEGRE
última hora

Quart apunyalat a Lleida en tres dies: un home de 71 anys agredeix un jove a l'avinguda València

TRAGEDIA

Minuto de silencio y homenaje al profesor de la UdL fallecido de accidente

Minuto de silencio y homenaje al profesor de la UdL fallecido de accidente - MAGDALENA ALTISENT

Minuto de silencio y homenaje al profesor de la UdL fallecido de accidente - MAGDALENA ALTISENT

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El Rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) acogió ayer a las 14.45 horas un minuto de silencio y un homenaje al profesor Arturo Lozano Aguilar, que falleció el lunes por la mañana en un accidente de tráfico en la AP-7 en Masdenverge, en el Montsià, cuando se dirigía a Lleida. Participaron alumnos, profesores y personal administrativo en un acto muy emotivo. Los presentes pudieron dejar sus condolencias en un libro que se entregará a su familia.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking