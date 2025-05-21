Minuto de silencio y homenaje al profesor de la UdL fallecido de accidente

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Rectorado de la Universitat de Lleida (UdL) acogió ayer a las 14.45 horas un minuto de silencio y un homenaje al profesor Arturo Lozano Aguilar, que falleció el lunes por la mañana en un accidente de tráfico en la AP-7 en Masdenverge, en el Montsià, cuando se dirigía a Lleida. Participaron alumnos, profesores y personal administrativo en un acto muy emotivo. Los presentes pudieron dejar sus condolencias en un libro que se entregará a su familia.