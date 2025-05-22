Publicado por acn Creado: Actualizado:

Si bien las granizadas son parte de la climatología del plan|plano de Lleida durante la primavera y el verano, un informe de la Asociación de Defensa Vegetal (ADV) de las Tierras de Ponente concluye que la medida|tamaño de las piedras de la tormenta del 19 de abril, de más de 2 centímetros, es excepcional. Así lo ha constatado la entidad después de analizar más de 50 granímetres, un apoyo|soporte que registra las piedras durante una granizada, y comparar los datos recogidos con las de otras tormentas de los últimos 25 años. Asimismo, el documento pone de manifiesto la variabilidad interanual de las granizadas. Experts apuntan al cambio climático como una de las hipótesis que explicarían la virulencia del fenómeno y destacan la importancia de impulsar estudios concluyentes.