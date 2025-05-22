SEGRE

Una persona herida al ser atropellada por un patinete en Lleida

El incidente ocurrió este miércoles al mediodía en Lleida; además, la Guardia Urbana detuvo a un hombre en Cappont por quebrantar una orden de alejamiento

Imatge de la comissaria de la Guàrdia Urbana a Lleida. - SEGRE

Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

Una persona resultó herida el miércoles al mediodía al ser atropellada por un patinete eléctrico en la avenida del Segre de Lleida. Ocurrió a las 12.57 horas y al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Urbana y del SEM.

Por otra parte, la Guardia Urbana detuvo el martes por la noche en el barrio de Cappont a un hombre de 63 años acusado de quebrantar una orden de alejamiento hacia su expareja. Fue arrestado a las 22.22 horas en la calle Pere de Cabrera por romper la distancia respecto a un domicilio.

