Una persona herida al ser atropellada por un patinete en Lleida
El incidente ocurrió este miércoles al mediodía en Lleida; además, la Guardia Urbana detuvo a un hombre en Cappont por quebrantar una orden de alejamiento
Una persona resultó herida el miércoles al mediodía al ser atropellada por un patinete eléctrico en la avenida del Segre de Lleida. Ocurrió a las 12.57 horas y al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Urbana y del SEM.
Por otra parte, la Guardia Urbana detuvo el martes por la noche en el barrio de Cappont a un hombre de 63 años acusado de quebrantar una orden de alejamiento hacia su expareja. Fue arrestado a las 22.22 horas en la calle Pere de Cabrera por romper la distancia respecto a un domicilio.