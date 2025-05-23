La empresa leridana Ilerna entra en el ámbito universitario comprando una universidad de Burgos

La empresa leridana iLERNA, líder estatal en FP online, entrará ahora también en el ámbito universitario, tras haber alcanzado un acuerdo para adquirir la universidad privada Isabel I, en Burgos, que imparte una cuarentena de grados y másteres íntegramente online. El CEO de iLERNA, Jordi Giné, explicó que esta universidad cuenta con unos 5.100 alumnos, de los cuales 2.600 son de grado y 2.500, de máster. Detalló que al margen de incorporar este nivel educativo a su oferta, los estudios universitarios facilitarán su proceso de internacionalización, ya que tiene la intención de expandirse a otros países europeos y latinoamericanos. Giné destacó que FP y universidad “son niveles diferentes, pero complementarios”, y que así podrán “acompañar al alumno en todo su desarrollo académico y profesional”.

La operación de integración se ha materializado a través de Ilerna Bidco, la matriz del grupo, y la universidad mantendrá su sede en Burgos y continuará actuando de forma independiente y autónoma.

La empresa leridana está llevando a cabo un proceso de expansión y en los últimos años ha adquirido cuatro centros presenciales de FP en Madrid, Bilbao y Andalucía, además de abrir otros propios. Actualmente, cuenta con 5.600 estudiantes en 13 sedes presenciales en España, a las que el próximo curso se sumará otra en A Coruña, y otros 39.000 en su división online. En Lleida ciudad, está ultimando la construcción del nuevo edificio para sus oficinas en el polígono Activa Park, cerca de Mangraners, con una inversión de unos 7 millones de euros. Desde el pasado año, iLERNA forma parte del grupo inversor suizo Jacobs Holding.