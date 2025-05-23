Sin cárcel un pederasta a cambio de un curso sexual

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Audiencia de Lleida condenó ayer in voce a dos años de prisión y a otros cinco de libertad vigilada a un joven por abusar sexualmente de una niña, que era la hijastra de su tío. De hecho el padrastro ya fue condenado a once años y medio de cárcel por agresión sexual a la misma niña, según ha podido saber este periódico. El de ayer fue un juicio por conformidad por unos hechos que tuvieron lugar en el año 2020 cuando el condenado tenía 19 años y la víctima, diez. Le hizo tocamientos. Sin embargo, se acordó suspender la condena porque el acusado no tiene antecedentes y que cumpla unos condicionantes: que no reincida en los próximos cuatro años, haga un curso formativo de educación sexual, no se aproxime a menos de 200 metros ni se comunique con la víctima y que abone los 5.500 euros de los 6.000 de la indemnización que faltan por abonar. De hecho, ayer hizo una transferencia de 500 euros, lo que le sirvió para que se le aplicara la circunstancia atenuante de reparación del daño. Inicialmente, la Fiscalía y la acusación particular solicitaban una condena de tres años de prisión.

Los abusos tuvieron lugar cuando el acusado acudía a la casa de su padrastro y se quedaba a dormir, momento que el ahora condenado aprovechaba para hacer tocamientos a la niña.

Se da la circunstancia de que la menor también fue víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro y tío del condenado en el mismo período. En junio del año pasado, la Audiencia de Lleida le impuso once años y medio de prisión. El acusado la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ratificó la condena.

Cabe recordar que la Audiencia condenó el jueves de la semana a un hombre a tres años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor de edad, exhibirse ante ella, poseer pornografía infantil y maltratarla, como avanzó SEGRE. Sin embargo, la pena quedó suspendida durante cinco años, en un caso similar al juzgado ayer.