Fogones y paellas de dos metros: donde se consigue la ‘artillería’ para la fiesta

Los preparativos para el Aplec se pueden hacer con días, semanas o meses de antelación. Anticipándose a la demanda de las colles, la ferretería Albert Soler de Lleida habilitó un expositor en el que los penyistas podían encontrar todo el equipamiento necesario para disfrutar de la fiesta. Para ello, ofrecían desde paellas y fogones de distintos tamaños (de hierro pulido o esmaltadas) hasta todo tipo de accesorios imprescindibles como conectores para el gas, parrillas, utensilios de cocina para remover los caracoles, o incluso pinzas para cocinar la carne o tostar el pan. Joan Sàez, responsable de menaje del establecimiento, explica que “nuestros clientes acuden a nosotros con el objetivo de encontrarlo todo con una única compra”.

El establecimiento agotó a principios de esta semana las existencias de las paellas más grandes. En concreto, en su catálogo se podían encontrar recipientes de hasta 1,15 metros, 1,50 metros, e incluso de 2 metros de diámetro. Estas últimas tienen capacidad para alimentar aproximadamente a 400 comensales, según indica Sàez. No obstante, la ferretería también registró demanda de formatos más reducidos, ya que hay penyes que optan por adquirir varias paellas de menor tamaño, debido a las limitaciones de espacio en sus parcelas.