Adif empieza la renovación del puente de la avenida Ciutat Jardí de Lleida

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) iniciará este martes las obras de mejora del puente que atraviesa la línea del AVE y que conecta la calle Joc de la Bola y la avenida de Ciutat Jardí de Lleida, con el fin de remodelar esta infraestructura, de la cual es titular.

La actuación permitirá renovar la calzada y la acera del puente, que se encuentran estropeadas, y mejorar la seguridad vial. Así lo han explicado el subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín, y la primera teniente de alcalde y concejala de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, que han visitado el espacio, acompañados de representantes del vecindario de Ciutat Jardí, para conocer de primera mano la actuación.

“El puente fue construido el año 2004 y veinte años después se ha constatado la necesidad de llevar a cabo su actualización constructiva, una obra que ejecutará Adif durante las próximos 6 meses con una inversión de más de 643.000 euros”, ha señalado Crespín, quien también ha destacado que además del deterioro por el paso del tiempo, este puente también absorbe cada vez más tráfico por el crecimiento de Ciutat Jardí.

La teniente de alcalde Begoña Iglesias y el subdelegado del gobierno español en Lleida, José Crepín, han visitado hoy el puente.Mario Gascón / Ayuntamiento de Lleida

Iglesias ha destacado que “como Ayuntamiento estamos agradecidos y contentos, ya que era una demanda desde hacía mucho tiempo de la Asociación de Vecinos de Ciutat Jardí y hoy la tenemos aquí”. “Es una actuación que se notará, no sólo para los vehículos, sino también para los peatones”, ha afirmado. Además, Iglesias ha remarcado que desde el área de Movilidad y desde la Guardia Urbana, de acuerdo con Adif, se velará por minimizar el impacto de las obras sobre el tráfico.

La actuación se centrará en la renovación de las aceras, el firme asfáltico, incluidas las juntas de dilatación, el sistema de drenaje y una parte de las barandillas, que incorporarán una nueva barrera antiimpactos para proteger la acera en el tramo que pasa sobre la vía del tren. Una vez queden terminadas las obras, el puente mantendrá la configuración actual, con acera en las dos partes, dos carriles por sentido y una media de separación en medio.

El desarrollo de los trabajos comportará afectaciones al tráfico. Durante esta semana, el tráfico de los dos sentidos se desviará por la calzada exterior del puente, dejando un carril por sentido. A partir del 1 de junio y hasta el 31 de agosto está previsto que quede cortado totalmente el paso por este puente, en los dos sentidos. Los vehículos que quieran atravesar la vía tendrán que desviarse de forma provisional por la calle Til·ler y el Passeig Onze de Setembre mientras duran las obras.