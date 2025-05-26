Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un joven de 25 años fue detenido ayer por la mañana acusado de agredir a un agente de la Guardia Urbana fuera de servicio y a la pareja de este en Cappont. Según señalaron fuentes policiales, los hechos tuvieron lugar después de que el agente, que también iba acompañado por su hija menor de edad, le recriminara su actitud a un individuo que estaba haciendo sus necesidades en la vía pública. Los hechos tuvieron lugar sobre las 2.00 horas entre la plaza Bores y la calle Jaume II, en el barrio de Cappont. Cuando el agente vio la conducta incívica de un individuo, que estaba haciendo sus necesidades en la calle, se identificó como policía y le recriminó su conducta.

En ese momento, en la zona también había otros tres individuos y, según explicaron las mismas fuentes, uno de ellos saltó y agredió al agente y a su pareja, marchándose del lugar. El urbano recibió varios puntos de sutura y fue sometido a pruebas médicas tras recibir un puñetazo en la cara. También su pareja recibió golpes en la cara. Ambos fueron trasladados en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova. Las víctimas pudieron dar una descripción de los asaltantes, momento en el que se inició la búsqueda con varias patrullas.

Finalmente, el presunto autor material de la agresión fue arrestado ayer sobre las 10.15 horas en la avenida del Segre con la calle General Britos. Está acusado de un delito de lesiones. El resto de implicados en la agresión ya están identificados y la investigación deberá determinar su grado de participación en los hechos. Las pesquisas están ahora en manos de los Mossos d’Esquadra.