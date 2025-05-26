Detenido en Lleida por vender una bicicleta robada y tenencia de armas

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un hombre de 27 años ha sido detenido en Lleida como presunto autor de un delito de hurto y tenencia de armas prohibidas después de intentar vender una bicicleta robada en la vía pública. El arresto se produjo el viernes al mediodía en la calle Boters, en una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Lleida.

Los hechos tuvieron lugar cuando una patrulla de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana de los Mossos observó una actuación policial en curso con gran afluencia de ciudadanos alrededor. Al acercarse para dar apoyo, descubrieron que los agentes municipales estaban identificando a un individuo que ofrecía una bicicleta en venta en plena calle, generando sospechas sobre su procedencia.

Recuperación inmediata del vehículo sustraído

Les gestiones policiales confirmaron que la bicicleta había sido robada sólo dos días antes en el barrio de la Bordeta. Durante el cacheo del sospechoso, los agentes le encontraron una navaja con una hoja de 15 centímetros, catalogada como arma blanca prohibida según la normativa vigente.

Resistencia y amenazas durante la detención

Aunque el detenido mostró una actitud hostil, con resistencia activa y amenazas hacia los agentes, fue finalmente arrestado por los delitos de hurto y tenencia ilícita de armas. La bicicleta fue devuelta inmediatamente a su legítimo propietario.

El presunto ladrón, que cuenta con antecedentes policiales, pasó a disposición judicial el domingo ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida. Les autoridades siguen investigando si podría estar relacionado con otros hurtos similares a la zona.