Las listas de matriculación en escuelas 'bressol' de Lleida se publicarán el próximo miércoles

El periodo de preinscripción para las escuelas "bressol" de Lleida finalizó la medianoche del jueves al viernes, registrando un total de 575 solicitudes para optar a las 491 plazas disponibles. La siguiente fecha clave en el calendario será el próximo miércoles 28, cuando se publicarán las listas baremadas, dando inicio al proceso formal de matriculación que se realizará entre el 10 y el 23 de junio.

De las 575 preinscripciones recibidas, la mayoría de las familias optaron por la vía telemática, concretamente 298 solicitudes se tramitaron online. Por su parte, 165 familias prefirieron realizar el trámite de manera presencial en la concejalía de Educación, mientras que las 112 restantes se formalizaron directamente en alguna de las 17 escuelas infantiles que operan en la ciudad. Cabe destacar que 16 de estos centros dependen directamente del consistorio leridano, mientras que la guardería La Faldeta es gestionada por el departamento de Educación de la Generalitat.

Calendario del proceso de matriculación en escuelas "bressol" de Lleida

Las familias deberán prestar especial atención a las próximas fechas del proceso de admisión. El miércoles 28 de mayo se publicarán las listas con las solicitudes baremadas, estableciendo un periodo de reclamaciones que se extenderá hasta el 30 del mismo mes. Posteriormente, el 3 de junio se realizará un sorteo para determinar el número de desempate en aquellos casos donde sea necesario.

La formalización de la matrícula podrá realizarse entre el 10 y el 23 de junio, ambos inclusive, ofreciendo dos modalidades: a través de internet o solicitando cita previa en la concejalía de Educación, ubicada en el número 2 de la calle Bisbe Torres. Para aquellas familias que no pudieron realizar la preinscripción en el periodo ordinario, el Ayuntamiento habilitará a partir del 3 de julio el trámite para las listas de matrícula viva.

El concejal de Educación, Xavi Blanco, ha valorado muy positivamente la cifra de solicitudes recibidas durante el periodo de preinscripción. En sus declaraciones, ha destacado que las escuelas infantiles constituyen "un símbolo de la apuesta por la educación que hace el ayuntamiento con equipamientos y servicios de calidad". Este compromiso municipal se refleja en la gestión directa de 16 de las 17 guarderías que operan en la ciudad.

El Ayuntamiento de Lleida ha apostado por la digitalización de los trámites administrativos relacionados con la educación infantil. Prueba de ello es que más de la mitad de las solicitudes (298 de 575) se han realizado a través de la plataforma online habilitada para tal fin. Esta tendencia muestra la creciente adaptación de las familias leridanas a los procedimientos telemáticos, aunque se mantienen las opciones presenciales para garantizar la accesibilidad a todos los ciudadanos.