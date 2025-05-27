Crearán un segundo juzgado de violencia contra la mujer en Lleida

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, anunciaron ayer el estudio para la creación de cuatro nuevos juzgados de Violencia sobre la Mujer y violencias sexuales en Catalunya, uno de ellos en Lleida. Concretamente, el de la capital del Segrià, que tiene una plaza de magistrado, contaría con dos pero también asumiría los partidos judiciales de Balaguer y Cervera. Así lo anunciaron ayer tras una reunión en la conselleria. Espadaler dijo que estos juzgados entrarán en funcionamiento a finales de año. Con la entrada en vigo de la Ley Orgánica 1/2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, los órganos unipersonales pasarán a ser tribunales de instancia con secciones que comportarán una mayor especialización. Entre ellas, figuran aquellas específicas en el ámbito de la violencia sobre la mujer, que asumirán los delitos de violencia sexual, lo que supondrá un incremento en la carga de trabajo.

En Catalunya, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que el incremento de la carga de trabajo en estas secciones con la nueva ley será de un 20,25% y que la disminución aparejada en los juzgados de instrucción o mixtos será de un 2,02%, según informó Bolaños. En concreto, cuando se asuman las nuevas competencias, se estima que la carga de trabajo del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Lleida se incrementará en un 47%.

La reunión entre Espadaler y Bolaños también sirvió para estudiar la posibilidad que el decreto incorpore la creación de cuatro plazas adicionales de fiscal, que se asignarían a los nuevos juzgados de violencia doméstica. Asimismo, se exploró la creación de una nueva unidad judicial de violencia contra la infancia y la adolescencia que se integraría en el nuevo Tribunal de Instancia de Barcelona, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de enero de 2026.

Asistencia jurídica gratuita y transporte para las víctimas

La nueva ley de eficiencia judicial extiende la asistencia jurídica gratuita a todas las mujeres y menores víctimas de violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, independientemente de los recursos económicos que tengan. Además, la Generalitat deberá ofrecer transporte a todas las personas citadas en juzgados diferentes a su partido judicial si este no tiene sección especializada. Mientras, Bolaños recordó que el próximo 1 de julio entrarán en funcionamiento 33 tribunales de instancia en toda Catalunya y que a finales de año lo harán en el resto de partidos judiciales. Asimismo, el ministro de Justicia reconoció que Catalunya tiene menos jueces que la media estatal, y que el Gobierno central lo intentará paliar.