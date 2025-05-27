Cuatro horas de retraso en un Avlo con 500 viajeros por una avería: "una revisora intentaba explicar qué pasaba, pero tampoco sabía mucho"

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El tren Avlo que partió ayer de Madrid a las 15.27 horas con destino a Barcelona y parada prevista en Lleida a las 17.35 horas sufrió una avería que lo dejó detenido durante más de una hora cerca de Guadalajara y causó que tuviera que volver a marcha lenta hasta la estación de Atocha para reubicar a su medio millar de pasajeros a otro convoy. Renfe explicó que el tren se podía mover aunque no estaba en condiciones para continuar el viaje, por lo que volvió a Madrid. Llegó sobre las 18.35 horas y los usuarios esperaron en el andén hasta poco antes de las 19.30 horas, cuando salieron de nuevo hacia Barcelona. Renfe indicó que parte de la demora fue causada por el tiempo reglamentario de descanso que deben cumplir los maquinistas. Finalmente, el Avlo llegó a Lleida a las 21.30 horas, con cuatro horas de retraso.

Un viajero afectado explicó a este diario que “de Madrid a Guadalajara el tren iba muy rápido y hacía mucho ruido, pero se paró casi una hora y media en Brihuega”. Denunció falta de información por parte de Renfe, ya que “una revisora pasaba vagón a vagón e intentaba explicar qué pasaba, pero tampoco sabía mucho”. Asimismo, indicó que la luz y el aire acondicionado no funcionaban bien mientras estuvo parado. “En los Avlo no hay cafeterías, solo máquinas expendedoras que no funcionaban para coger agua o refrescos, fue un poco agobiante”, explicó. “Las máquinas estaban prácticamente vacías en el segundo tren, finalmente dos trabajadoras dieron una botella de agua a cada pasajero”, añadió.

Esta incidencia en la red de alta velocidad tuvo lugar el mismo día que Renfe lanzó una nueva campaña promocional de ‘superprecios’ para viajar en tren este verano, con tarifas que van desde los 9 euros en algunos trayectos en Avlo y desde los 15 euros en AVE. La oferta es válida a partir del 16 de junio hasta el 14 de septiembre, y se pueden adquirir hasta el 1 de junio.