La histórica joyería Tous de Lleida se traslada a un nuevo local

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La firma de joyería Tous ha materializado recientemente su cambio de ubicación en el Eix Comercial de Lleida, coincidiendo con la celebración de sus cuatro décadas de presencia en la capital ilerdense. La marca abandona su establecimiento en la calle Carme para instalarse en un nuevo y más amplio local de 124 metros cuadrados situado en el número 10 de la calle Major, manteniendo simultáneamente su segunda tienda operativa en la Zona Alta de la ciudad.

El nuevo establecimiento, ubicado en la arteria comercial más transitada de Lleida, permitirá a Tous ofrecer una experiencia de compra mejorada, con un espacio más amplio donde exhibir sus colecciones de joyería, accesorios y complementos. La decisión de mantener el punto de venta en la Zona Alta, por otra parte, confirma la apuesta de la marca por conservar su presencia en las principales áreas comerciales de la ciudad.

La presencia de Tous en Lleida se remonta a 1984, cuando la firma catalana decidió expandir su red comercial más allá de su origen en Manresa.

El establecimiento original en la calle Carme fue uno de los primeros que la compañía abrió fuera de Barcelona, en su estrategia de expansión por Cataluña. Posteriormente, la apertura de una segunda tienda en la Zona Alta respondió al crecimiento de esta zona como área comercial de prestigio en la ciudad.

Fundada en 1920 por Salvador Tous Blavi y su esposa Teresa Ponsa Mas en Manresa, Tous se ha convertido en una de las marcas de joyería más reconocibles de España, con presencia internacional en más de 45 países. La compañía, especialmente conocida por su emblemático oso, ha sabido evolucionar desde sus orígenes como taller de relojería hasta convertirse en una firma global de joyería y accesorios.

En la actualidad, el grupo cuenta con más de 700 tiendas en todo el mundo y sigue siendo una empresa familiar, dirigida por la tercera generación de la familia Tous. Su modelo de negocio combina la tradición joyera con la innovación en diseño y materiales, habiendo diversificado su oferta hacia complementos, perfumes y otros productos de lifestyle.

En España, Tous mantiene una red de más de 200 establecimientos, con presencia en todas las capitales de provincia y principales ciudades del país. La estrategia de la compañía en los últimos años ha apostado por la omnicanalidad, combinando la experiencia de compra física en tiendas como las de Lleida con un creciente desarrollo del canal online.