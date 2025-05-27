Más de la mitad de vecinos de Lleida nunca los usan los autobuses urbanos o solo esporádicamente

El 59% de los vecinos no utilizan los autobuses urbanos o lo hacen esporádicamente. Así lo recoge una encuesta de satisfacción que ha hecho la concesionaria con una muestra de 1.000 personas que detalla que el 35% no los usa mientras que un 24% lo hace esporádicamente. Entre los motivos por los cuales no hacen uso de este servicio son porque van en coche (40,9%) o a andando (39,2%), aunque también critican su funcionamiento.

En este sentido, las principales quejas son por los recorridos de los autobuses (11,1%), los horarios y la falta de información (7,4%), que el servicio es deficiente (6,6%), el tiempo de espera (5,3%) o la frecuencia de paso (4,8%). Respecto a los vecinos que utilizan los buses habitualmente, que son el 41% de la población que los emplean más de una vez al mes, la mayoría lo utilizan para ir a trabajar, al hospital o al ambulatorio, hacer gestiones personales y actividades de ocio. La puntuación más baja que le dan al servicio es de un 5,6 en la puntualidad de los vehículos. Lo mejor valorado es la facilidad para comprar un título de transporte con un 7,49, así como la seguridad durante el viaje (7,3).

Quejas en La Bordeta por las frecuencias en fin de semana

La presidenta vecinal del barrio de La Bordeta, Mari Carme Guerrero, denunció el pasado sábado los largos tiempos de espera que deben soportar los usuarios de buses para coger uno los fines de semana en el barrio. “No puede ser que estemos más de una decena de personas esperando una hora para poder subir a un bus que nos lleve de La Bordeta al centro de la ciudad un sábado como este, que hay actividades por toda la ciudad y el Aplec”, lamentó Guerrero, que recordó que no es la primera vez que hay quejas vecinales por las malas frecuencias de los buses.

Los autobuses urbanos de Lleida recaudaron 0,54 euros por viajero el año pasado

Los autobuses urbanos recaudaron el año pasado 3.962.777 euros, un 22% más que en 2023, por transportar a un total de 7.300.253 viajeros, por lo que los ingresos que recibió por cada usuario fue de 0,54 céntimos, que apenas representa el 45% del precio de un billete sencillo (1,20 euros). Así lo constatan los datos que la empresa concesionaria, Autobusos de Lleida-Moventis, presentó en la comisión de seguimiento del servicio el viernes, en la que se destacó el incremento de usuarios respecto al ejercicio anterior en un 15,2%. Sin embargo, este aumento de viajeros y de la recaudación está lejos de cubrir los costes del servicio, motivo por el cual el consistorio transfiere dinero a la concesionaria. Según consta en el presupuesto de 2024, entonces la Paeria abonó 7,4 millones de euros.

Uno de los motivos de que los buses recauden tan poco en relación al número de viajeros se debe a que muchos usan abonos gratuitos. Concretamente, el 40,7% de los que tuvo en 2024, unos 2,9 millones de personas, tenían uno de los tres abonos gratuitos. Estos son la T-Temps, para personas que tienen más de 65 años; la T-Nostra A, para jubilados o prejubilados de más de 62 años, discapacitados o vulnerables; o la T-Jove, que ofrece 8 viajes gratis los días lectivos a jóvenes de entre 13 y 16 años. Asimismo, los abonos que dependen de la Paeria tienen un 50% de bonificación, lo que también afecta a la recaudación del servicio de buses.

En cuanto a las líneas más usadas, la L7, que conecta los barrios de Els Mangraners y Secà, registró un tercio del total de usuarios, unos 2,1 millones. En segunda posición está la L6 (Bordeta-Tanatorio) con un total de 1.030.282 viajeros, seguida de la L2 (Ronda-Hospitals), con 679.824 pasajeros. La menos usada fue la línea al polígono (LP) con 61.887 pasajeros.