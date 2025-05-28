El antiguo hotel Ilerda de Lleida, con las ventanas arrancadas y con otra multa: “avanzado estado de degradación”

Vista del edificio del antiguo hotel Ilerda, que lleva 15 años cerrado y actualmente acoge una tienda en uno de sus locales comerciales. - JORDI ECHEVARRIA

El ayuntamiento ha multado una vez más a los propietarios del antiguo hotel Ilerda por incumplimiento injustificado de una orden de ejecución de obras de conservación del edificio, situado junto a la Ll-11 y en un estado decrépito tras su cierre en 2010.

Según informaron fuentes municipales, se trata de la segunda vez que sanciona al titular del inmueble, Divarian Propiedad, vinculado al fondo Cerberus, por este motivo en los últimos meses. Concretamente, el consistorio les ordena reparar los forjados y el techo, sustituir todas las vigas y revisar y arreglar toda la fachada, además de cerrar todas las aperturas para evitar okupaciones y la proliferación de colonias de palomas.

Anteriormente, el consistorio había multado varias veces a la propiedad del hotel por el “avanzado estado de degradación” que tenía el edificio en general y especialmente la fachada, ya que algunos de sus elementos corrían riesgo de desprenderse y caer a la vía pública. La propiedad tapió hace meses los ventanales, pero ya vuelven a estar abiertos y varios de ellos han sido arrancados.

Los responsables de la tienda que está en los bajos del hotel, el Merca China, señalaron el pasado lunes que hace unas semanas vieron movimiento de personas por el edificio, pero desconocían qué actividades estaban haciendo. Por su parte, al ayuntamiento no le consta que se quiera reformar el edificio.