Queman tres coches en dos incendios en Lleida ciudad

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han tenido que intervenir este miércoles en la madrugada para extinguir dos incendios que han calcinado tres vehículos estacionados en dos puntos diferentes de Lleida ciudad. Leas llamas han afectado completamente a los turismos, si bien no se han tenido que lamentar daños personales en ninguno de los dos siniestros.

El primero de los avisos ha llegado a los servicios de emergencias a las 00.46 horas, cuando se ha alertado de un fuego en la calle Hospitalers de Sant Joan. Hasta el lugar se han desplazado tres dotaciones de los Bombers que han trabajado en la extinción de las llamas, que han acabado calcinando dos turismos que estaban aparcados en la vía pública.

El segundo incendio se ha producido a las 06.17 horas, en la calle Verge de Montserrat, donde otro turismo ha quedado completamente calcinado. En este caso han trabajado dos dotaciones de bomberos y el vehículo estava en medio de la calzada.

Afortunadamente, ninguna persona ha resultado herida en ninguno de los dos incidentes.