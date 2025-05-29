Un escape de gas obliga a cortar la calle a Bisbe Irurita de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida ha cortado este jueves por la mañana la calle Bisbe Irurita de la capital del Segrià por un escape de gas en una tubería. En el lugar se estaban realizando unas obras. Los Bombers de la Generalitat han recibido el aviso a las 11.32 horas y han enviado al lugar 3 dotaciones.

Se da la circunstancia de que esta misma mañana otro escape de gas ha obligado a desalojar la escuela Francesco Tonucci de Lleida. Ninguna persona ha resultado herida (más información)

