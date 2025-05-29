La Cámara de Comercio ve la sostenibilidad clave para la competitividad

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Cámara de Comercio de Lleida, con el apoyo de las de Andorra, Girona, Pirineus Orientals y Occitanie, organizó ayer la primera jornada HoritzODS para impulsar la sostenibilidad como factor clave en la competitividad empresarial. Se enmarca en el proyecto europeo Galop, financiado por el programa Interreg y fondos Feder, para promover la integración de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la estrategia empresarial.