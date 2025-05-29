El sueldo de los doctorandos: un 63,2% afirma que no puede vivir dignamente

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un 63,2% de los doctorandos de la UdL (investigadores en formación) afirman que con su salario no pueden vivir dignamente, un 38,5% dicen que pueden ahorrar y un 61,9%, que no pueden permitirse vivir solos. Así lo indica una encuesta que han respondido 65 de los 120 doctorandos . Adrián Zarco, del colectivo Doctorandes en Lluita, detalló que los que dependen de la UdL o de la Generalitat cobran 18.000 euros brutos al año en 12 pagas y los del ministerio de Ciencia y Universidades, 20.000 en 14 pagas.

Un 73,85% de los encuestados aseguran tener que desempeñar tareas, como clases o proyectos, que corresponden al tutor, y un 66,7% dice “autoexplotarse” trabajando fuera de horario o en fin de semana o vacaciones para llegar a sus objetivos. Un 70,77% remarca que a duración de su contrato es insuficiente, por lo que reclaman de nuevo la extensión a un cuarto año. En este sentido, Zarco anunció que inician una recogida de firmas para no perderlo, ya que en la UdL ya lo consiguieron. La encuesta constata también que u 60,94% no ven futuro en la universidad (40,63%) o no lo saben (20,31%) y más de la mitad (53,8%) sufren estrés, ansiedad o depresión. “Hacemos un llamamiento a universidades y administraciones para que mejoren las condiciones laborales y vitales de las personas que trabajan en investigación”, remarca.

Cuatro de cada 5 estudiantes de la UdL están ‘quemados’

Por otra parte, un estudio sobre el bienestar emocional de los estudiantes, los profesores y el personal técnico de gestión y de administración y servicios de la Universitat de Lleida (UdL) constata que cuatro de cada cinco alumnos manifiestan sufrir ‘burnout’ (síndrome de estar quemado) . Esta es una de las conclusiones presentadas ayer por los profesores de Ciencias Médicas Básicas Montserrat Rué, que además es vicerrectora de Estudiantes, y Carles Forné, encargados de procesar los resultados de la encuesta hecha en 2023 a 1.234 estudiantes, 296 profesores y 172 miembros del personal.

Entre el alumnado, dos de cada cinco sienten que las dificultades se acumulan tanto que no pueden superarlas, la mitad muestra sintomatología depresiva y uno de cada diez ha tenido ideas de suicidarse o autolesionarse. Este porcentaje es similar al del conjunto del sistema universitario catalán, pero mejor que el del conjunto del Estado, donde un 20% han tenido ideas suicidas. Asimismo, el estudio revela que entre el estudiantado, las mujeres presentan más síntomas de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, además de agotamiento emocional, estrés y menos satisfacción con la vida. En cambio, los hombres muestran más autoestima y resiliencia, aunque reportan un mayor consumo de drogas. Las personas del colectivo LGBTIQ+, migrantes o racializadas también tienen más riesgo de depresión y ansiedad.