Instalarán protecciones en la MAT entre Lleida y Alcarràs junto a viviendas

La promotora que está llevando a cabo la construcción de una línea eléctrica de evacuación de una planta solar de Rascon Solar entre Alcarràs y Lleida instalará láminas de protección de radiación del campo magnético en los tramos que estén a menos de 70 metros de viviendas, tal y como reclamaron el miércoles los vecinos de la partida de Butsènit. Así lo aseguró ayer un portavoz vecinal tras denunciar que la compañía no estaba cumpliendo las medidas de protección que acordaron para construir esta línea. Sin embargo, tras la reunión celebrada ayer, la empresa dijo que colocará estas protecciones y harán un estudio ambiental de afectación cuando la línea esté activa. A su vez, la Generalitat ha publicado hoy la fecha de expropiaciones de terrenos de Alcarràs, Lleida y Albatàrrec para la línea de evacuación de Rascon Solar.