SEGRE
simulacre

Protecció Civil farà proves del sistema d'alertes a mòbils a tot Catalunya. Consulta les dates

Instalarán protecciones en la MAT entre Lleida y Alcarràs junto a viviendas

Una imatge de les obres de construcció de la línia elèctrica d’evacuació entre Alcarràs i Lleida.

Una imatge de les obres de construcció de la línia elèctrica d’evacuació entre Alcarràs i Lleida.Jordi Echevarria

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

La promotora que está llevando a cabo la construcción de una línea eléctrica de evacuación de una planta solar de Rascon Solar entre Alcarràs y Lleida instalará láminas de protección de radiación del campo magnético en los tramos que estén a menos de 70 metros de viviendas, tal y como reclamaron el miércoles los vecinos de la partida de Butsènit. Así lo aseguró ayer un portavoz vecinal tras denunciar que la compañía no estaba cumpliendo las medidas de protección que acordaron para construir esta línea. Sin embargo, tras la reunión celebrada ayer, la empresa dijo que colocará estas protecciones y harán un estudio ambiental de afectación cuando la línea esté activa. A su vez, la Generalitat ha publicado hoy la fecha de expropiaciones de terrenos de Alcarràs, Lleida y Albatàrrec para la línea de evacuación de Rascon Solar.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking