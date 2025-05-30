Proyectos ambientales de más de 200 alumnos

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El parque de la Mitjana acogió ayer la clausura del programa Escoles Sostenibles Lleida, que promueve la educación ambiental y la concienciación en materia de sostenibilidad. El acto contó con la participación de quince colegios de Primaria y el pasado día 22 celebraron la clausura los estudiantes de ocho centros Secundaria. Entre ambas sesiones, congregaron a 262 personas, entre alumnos y docentes, y cada centro participó en una Feria de Proyectos Ambientales en la que presentaron sus iniciativas. Se centraron en la protección y el incremento de la biodiversidad como garante de los ecosistemas y la vida, la mejora en la gestión de residuos, el huerto escolar y el ahorro de recursos energéticos y de materiales, entre otras cuestiones. También hubo un espectáculo del personaje Drapaire Musical, que narró un cuento utilizando materiales de rechazo.