Xavier Puig se despide del Cor de Cambra del Auditori con un concierto especial en Lleida

El próximo 7 de junio, la sala 2 del Auditorio Municipal Enric Granados vivirá el concierto “Cor de Cambra”, a cargo del Cor de Cambra del Auditorio Enric Granados y el Cor Ciutat de Tarragona. Una jornada marcada por el despido de Xavier Puig como director, que asumirá la dirección del Orfeón Catalán a partir de la temporada 2025-2026. Después de más de dos décadas al frente del Cor de Cambra del Auditori Municipal Enric Granados, Xavier Puig dirigirá su último concierto en este espacio emblemático de la ciudad.

El concierto, que empezará a las 19 h, ofrecerá un programa dividido en dos partes. La primera incluirá la Misa en Mib mayor de Rheinberger, mientras que la segunda estará dedicada a canciones populares de la Catalunya Nova, con piezas procedentes de Lleida, el Camp de Tarragona, las Terres de l'Ebre y Mallorca. Este último bloque forma parte del proyecto Resonancias del Al-Andalus, que se estrenará en este acto como clausura simbólica de una etapa artística y vital.

La actuación no sólo será una celebración musical, sino también un reconocimiento a la trayectoria de Xavier Puig, nacido en Cervera el año 1973 y vinculado al corazón leridano desde el curso 2002-2003. A lo largo de su carrera, Puig ha sido director invitado de prestigiosas formaciones como la Orquesta Nacional de España, la JONDE o la Orquesta Sinfónica del Vallès, entre muchas otras. Compagina su actividad artística con la docencia en el ESMUC y la dirección del Cor de Cambra del Palau de la Música.

El acto también servirá para presentar al nuevo director del Cor de Cambra, Martí Marcel Ortega i Martí, a quien tomará el relevo de Monte la próxima temporada. Ortega, con una sólida trayectoria en el ámbito sinfónico, coral y de lado, ha destacado por su versatilidad y para liderar agrupaciones como la Joven Orquesta InterComarcal y la lado SMI Santa Cecília de Cullera.

Les entradas para asistir al concierto “A doble cor” se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio o a través de su web oficial.