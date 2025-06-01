Jornada científica al alcance de todos

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Cohetes de plástico propulsados con aire o aplicaciones con IA para diferenciar agua limpia de la sucia fueron solo algunos de los proyectos científicos que más de un millar de alumnos de Infantil, Primaria, ESO y FP presentaron ayer en la 18 edición de Ciència al carrer, una jornada de divulgación para públicos de todas las edades. Hubo 63 paradas, 12 más que el año pasado, de las cuales eran 33 de centros educativos y el resto de entidades como la Universitat de Lleida, que también expuso varios experimentos, como un ‘scalextric’ que se mueve con el cerebro. “La jornada es muy positiva también para los más pequeños, ya que con la ciencia hacen sus primeros descubrimientos y movilizan sus ideas mentales”, valoró Anna Jiménez, la organizadora. “Es un éxito y va a más. En Lleida hemos sido pioneros, en su momento ayudamos a iniciar las ferias científicas de varias ciudades catalanas”, añadió.

En esta última edición participó por primera vez el instituto Jaume Callís, de Vic. Uno de sus profesores, Jaume Sonet, explica que “tenía muy buen recuerdo de cuando participé como alumno y pensé que podría tener sentido impulsar ahora, como profesor, que nuestro instituto también forme parte”.

La jornada fue retransmitida en directo con tres cámaras simultáneas de la mano de Martí y Martina, alumnos de cuarto de ESO del colegio Episcopal, que explicaron que “nos gusta mucho el audiovisual y nos pareció una buena oportunidad”.

Ciència al carrer se organiza desde el departamento de Educación y el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià (CRP) en colaboración con el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) y el ayuntamiento.