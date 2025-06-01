'Platges de Lleida': así podría quedar la canalización del Segre según este proceso vecinal

Habilitar zonas deportivas y de ocio, mejorar la iluminación, instalar lavabos, rebajar el desnivel de entrada al cauce, construir una playa artificial o conectar los dos márgenes de la canalización son algunas de las propuestas ciudadanas que se recogieron ayer en la jornada lúdica que supuso el punto final del proceso participativo ‘Imaginem Platges de Lleida’. Una iniciativa impulsada por la Paeria para convertir el parque del Segre en una zona lúdica y dotar a sus dos márgenes de más servicios y equipamientos. La jornada, que se celebró en el tramo de la canalización que hay junto a la pasarela del Liceu Escolar, empezó a primera hora de la mañana con actividades como un taller de meditación txikung, una muestra de pesca deportiva y una demostración de petanca así como clases de yoga, un desfile canino, juegos gigantes tradicionales y sesiones de danza intercultural. Hubo un concierto de folk y vermut popular y también una exposición de fotografías antiguas de la canalización. Asimismo, había un mapa del parque fluvial donde la gente podía poner pegatinas con sus propuestas, que fueron representadas en un mural artístico obra del artista Llukutter.

El alcalde, Fèlix Larrosa, asistió a la jornada y señaló que “la primera conclusión que podemos sacar de este proceso es que la ciudadanía quiere que se haga este proyecto”. Detalló que las propuestas se recogerán en un documento marco para vertebrar el concurso de ideas para el proyecto de las ‘Platges de Lleida’, que prevé que se haga a partir de septiembre. También concretó algunas de las propuestas de los vecinos, como habilitar más espacios de ocio y deportivos, reforzar la iluminación y seguridad o incorporar más servicios, así como conectar las dos márgenes del río. Sobre este último punto, recordó que antiguamente había unas pasarelas de metal que hacían esa función, pero se retiraron. “Este es uno de los temas que deberemos estudiar con más detalle a nivel técnico”, remarcó el alcalde, que ha añadido que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que regula el caudal del río, está al tanto de este proceso “y se ha puesto a disposición de acompañarnos y asesorarnos”.

Además de las ‘Platges de Lleida’, la Paeria ha impulsado talleres participativos para definir nuevos usos para la antigua estación de buses de la calle Saracíbar, el Passatge de Santa Anna, la zona deportiva de Llívia y la redacción del pacto para la convivencia y el civismo.