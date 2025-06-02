45 euros al mes y 10 viajes en bus gratis: así es el abono para aparcar en las zonas verdes de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Lleida ha anunciado que los vecinos que no residan en calles con zonas verdes pero que paguen el impuesto de circulación en la ciudad podrán adquirir un abono mensual de 45 euros para estacionar sin límite en estas plazas. Este nuevo servicio, que también incluye diez viajes gratuitos en los autobuses urbanos, estará disponible a través de la aplicación Blinkay y a los parquímetros de la ciudad.

Paralelamente, la Paeria ha decidido retrasar hasta el 16 de junio la entrada en funcionamiento de las 651 nuevas plazas de aparcamiento regulado que ya están pintadas en varios puntos de la ciudad. Según ha explicado la teniente de alcalde de Movilidad, Cristina Morón, este aplazamiento se debe a "motivos de suministro técnico", aunque inicialmente estaban previstas para empezar a funcionar el 1 de junio.

Este retraso afecta a 290 plazas del Centro Histórico que pasarán a ser zonas azules, 361 plazas de Joc de la Bola y Camp d'Esports que se convertirán en zona verde (baja rotación), y un centenar más situadas en torno a Prat de la Riba, Princep de Viana y Sans i Ribes, de las cuales 68 serán plazas verdes y 40 zonas rojas (alta rotación).

Tarifas según la etiqueta ambiental

El ayuntamiento ha recordado que en las zonas frontera de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que entrará en vigor a partir del 1 de julio y afectará a todo el Centro Histórico, las plazas de aparcamiento regulado serán de baja rotación y la tarifa variará según la etiqueta ambiental del vehículo. Los vehículos sin etiqueta pagarán 0,70 euros la hora; los de la B, 0,65 euros; los ECO, 0,55 euros; y los de CERO, 0,50 euros por hora.

Además, los residentes de calles con zonas verdes tendrán derecho a una bonificación que les permitirá aparcar por sólo 0,60 euros al día. Para disfrutar de esta ventaja, tendrán que darse de alta en la oficina de atención de la Empresa Municipal de Agenda Urbana o solicitarlo a la web de trámites de la Paeria.

Nuevo sistema para carga y descarga

Por otra parte, el mismo 16 de junio entrará en vigor el nuevo sistema de control de las zonas de carga y descarga para las 470 plazas y 168 espacios ubicados en el Centro Histórico, Ferran-Estació y en parte de Princep de Viana-Clot, una medida que complementa la reorganización del aparcamiento en la ciudad en el marco de la implementación de la Zona de Bajas Emisiones.