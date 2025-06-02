Acuerdo entre Govern y Comuns para renovar el área de obstetricia del Arnau de Vilanova de Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El acuerdo que han cerrado el Govern y los Comuns para que estos últimos apoyen el tercer suplemento de crédito para la Generalitat incluye, entre otras medidas, la renovación del área de obstetricia del hospital Arnau de Vilanova, cuyas obsoletas instalaciones habían provocado varias quejas por parte de sus usuarias. Así lo aseguraron ayer los Comuns, que recordaron que era “una demanda compartida por profesionales, usuarias y colectivos que hace tiempo que denunciaban esta situación”. Al respecto, la concejala del Comú de Lleida en el ayuntamiento de la capital, Laura Bergés, celebró el acuerdo e insistó al gobierno municipal “en la urgencia de resolver los déficits del sistema público de salud que sufrimos en la ciudad”.

El pacto entre PSC y Comuns para aprobar este suplemento de crédito incluye medidas relativas a la vivienda y la educación, la mayoría de las cuales se dieron a conocer el pasado sábado. Asimismo, otro de los acuerdos que se han incluido son en materia de movilidad, como por ejemplo encargar un estudio para hacer un Eix Transversal Ferroviari que una Lleida y Girona sin pasar por Barcelona, así como analizar la conexión entre La Seu d’Urgell con de Sant Julià de Lòria (Andorra). También han acordado la creación de 3.500 nuevas plazas de residencias para la tercera edad. El suplemento de crédito está cifrado en 469 millones de euros.