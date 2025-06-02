Denuncian un robo con fuerza en una vivienda a Lleida: roba dinero, una bicicleta y un patinete eléctrico

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un hombre ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra un robo con fuerza en su piso, situado en el barrio de la Mariola de Lleida. Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, hacia las 16:58 horas, cuando un individuo con sudadera gris y la cara tapada habría entrado en el domicilio forzando la puerta principal.

Según consta a la denuncia presentada delante de la policía y a la que ha tenido acceso SEGRE, el inquilino fue quien detectó el robo al volver a casa después de su jornada laboral. Echó de menos una bicicleta valorada en unos 400 euros, un patinete eléctrico valorado en 200 euros, 300 euros en efectivo y 200 euros en monedas, y una mochila con las llaves de su casa y de la empresa donde trabaja.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para identificar al autor de los hechos. Según las primeras pruebas, se han revisado las cámaras de seguridad del interior del edificio, donde se ve un joven vestido con una sudadera gris con la capucha puesta.

Les cámaras de seguridad, clave para la investigación

Les grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la vivienda muestran a un individuo de complexión media, que lleva una sudadera gris con capucha y zapatillas de piscina.