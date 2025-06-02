Restricciones para acceder al polígono industrial camí dels Frares de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El acceso al polígono industrial Camí dels Frares de Lleida desde la carretera N-240a, al lado de Els Manganers, quedará restringido desde este lunes por las obras para construir una línea eléctrica soterrada de alta tensión que hace la empresa Solaria. Los vehículos procedentes de Les Borges Blanques deberán girar en la rotonda de Els Mangraners para poder entrar a la calle A del polígono en vez de hacerlo por el acceso. En la siguiente fase se hará al revés y serán los que vengan del cementerio los que deberán girar en la rotonda de la variante sur, la C-13, para acceder al polígono.

A partir del 9 de junio se anularán 2 de los 4 carriles de circulación, uno por sentido, de la N-240a entre la rotonda de la C-13 y el acceso al polígono para instalar el cableado. Estas obras forman parte de la red de evacuación de la línea Volans Solar 1, un parque solar de Alcarràs que estará conectado a la subestación eléctrica de Els Mangraners.

Por otro lado, desde hoy también se cortará el paso elevado que conecta Joc de la Bola con Ciutat Jardí hasta el 31 de agosto.