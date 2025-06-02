Tres estudiantes de la Universidad de Lleida, a la espera de visado para entrar en EEUU

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Más de 200 universitarios catalanes, tres de ellos de Lleida, están pendientes de la administración Trump para obtener los visados necesarios para estudiar a los Estados Unidos el próximo curso. La UdL no tiene actualmente ningún estudiante en EEUU y para el próximo curso hay tres que tienen previsto hacer un Erasmus entre agosto y septiembre. Desde la universidad aseguran que no tienen ninguna información que indique que estos universitarios no puedan marchar, pero están a la espera de ver cómo evoluciona todo. Además de los tres estudiantes de la Univeristat de Lleida, están a la espera 72 universitarios de la Politécnica de Catalunya, 71 de la Pompeu Fabra, 30 de la Autónoma, 28 de la de Barcelona, 10 de Rovira i Virgili y tres de la Girona. En total suman 217.