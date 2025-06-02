SEGRE

Tres estudiantes de la Universidad de Lleida, a la espera de visado para entrar en EEUU

Tres alumnos de la UdL están pendientes del permiso para hacer un Erasmus entre agosto y septiembre, a la espera de las decisiones del gobierno Trump

El presidente de los EEUU, Donald Trump, en una rueda de prensa en el despacho oval. EFE

El presidente de los EEUU, Donald Trump, en una rueda de prensa en el despacho oval. EFE

Publicado por
segre

Creado:

Actualizado:

Más de 200 universitarios catalanes, tres de ellos de Lleida, están pendientes de la administración Trump para obtener los visados necesarios para estudiar a los Estados Unidos el próximo curso. La UdL no tiene actualmente ningún estudiante en EEUU y para el próximo curso hay tres que tienen previsto hacer un Erasmus entre agosto y septiembre. Desde la universidad aseguran que no tienen ninguna información que indique que estos universitarios no puedan marchar, pero están a la espera de ver cómo evoluciona todo. Además de los tres estudiantes de la Univeristat de Lleida, están a la espera 72 universitarios de la Politécnica de Catalunya, 71 de la Pompeu Fabra, 30 de la Autónoma, 28 de la de Barcelona, 10 de Rovira i Virgili y tres de la Girona. En total suman 217.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking