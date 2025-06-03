La directora del hospital Arnau de Lleida: “las mujeres con cargos son más jóvenes y los jefes con más edad son hombres”

Un 77,51% de los profesionales que trabajan en los centros sanitarios del Institut Català de la Salut (ICS) en Lleida son mujeres, pero en los cargos directivos el porcentaje baja al 60,19% y en el hospital Arnau cae al 48,23%, cuando son el 75,7% de su plantilla. Para promover que haya más directivas, el ICS organiza cursos de liderazgo en femenino.

La directora del hospital Arnau de Vilanova de Lleida, Núria Nadal, reconoce que en la actualidad “las mujeres con cargos son más jóvenes y los jefes con más edad son hombres”, pero remarca que el ICS organiza desde hace años cursos de liderazgo en femenino “y las cosas están cambiando”. Señala que los cargos directivos “requieren mucho tiempo y sacrificios, estar localizable 24 horas los 365 días”, y apunta que “las mujeres tradicionalmente se han encargado de los cuidados de la casa, los hijos, los padres.. pero las cosas comienzan a cambiar”. Ve “factible” para las mujeres asumir puestos de gestión porque “trabajan más en equipo, saben delegar y así las cargas quedan compartidas”, pero incide en que hay que “velar por la conciliación, en horario y en responsabilidad”. “Todas las personas deben tener las mismas oportunidades y para ello se ha de adaptar el entorno laboral y familiar”, recalca. Destaca que “el liderazgo en femenino es más de consenso y cohesión, y eso hace las cosas más fáciles. Y con los cursos, van tomando más protagonismo, ya hay más jefas de sección y con el tiempo habrá más jefas de servicio”.

Precisamente, el servicio de Nefrología del Arnau tiene actualmente una jefa, Marisa Martín. En el marco de los cursos de liderazgo en femenino, es también mentora de las nuevas incorporaciones. “Es un año de formación y las ayudo en su desarrollo personal”, apunta, y detalla que en cinco ediciones se han formado 130 mujeres, 17 de Lleida, y el 50% han logrado cargos directivos. Explica que en su servicio intenta “fomentar la colaboración y que cada uno tenga un área en las que es experto, y potenciar la motivación, ya que cuando los profesionales se sienten escuchados y apoyados, es más fácil fidelizarlos”. “Con eso tenemos un problema en Lleida, frente a Barcelona, y si no cuidamos a la gente y somos un poco flexibles, difícilmente la fidelizaremos”.

Martín considera que esta forma de liderar deberían incorporarla también los hombres. “El curso es para mujeres porque se detectó su carencia en los cargos, pero cuando la necesidad esté cubierta, debería ser también para hombres, para que no vean esta nueva forma de liderazgo como una imposición”, concluye.

La gran mayoría de los profesionales que trabajan en el sector sanitario en Lleida son mujeres. Según datos de las memorias del Institut Català de la Salud (ICS) de las regiones sanitarias del llano y el Pirineo, con datos de 2023, son 3.341 del total de 4.310 profesionales, un 77,51%. En concreto, un 77,13% en Ponent (3.154 de 4.089) y el 84,61% en la montaña (187 de 221). No obstante, esta preeminencia femenina no tiene una correlación directa en los cargos directivos, ya que las mujeres son el 60,19%. Por niveles asistenciales, en la Atención Primaria la situación está mejor, con un 73,49% (61 de 83), pero en el hospital Arnau de Vilanova ni siquiera llegan a la mitad, con un 48,2% (41 de 85), cuando copan el 75,7% de su plantilla.