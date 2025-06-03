Vuelca un camión cargado de cerdos en una rotonda de la N-240 entre Lleida y Alpicat, en el enlace con la A-2

Publicado por segre Imágenes: Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

Un camión cargado de cerdos ha volcado este martes por la mañana en una rotonda de la N-240 entre Lleida y Alpicat, en el enlace con el A-2. Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 8.50 horas desde el punto kilométrico 99,3 de la carretera. El camión ha quedado volcado en un carril de la rotonda y el incidente provoca importantes retenciones, tanto en dirección Lleida como en dirección Alpicat, mientras se realizan las tareas de traslado de los animales a otro camión.

Se da la circunstancia que en esta misma rotonda volcó otro camión de cerdos el pasado mes de febrero y hace quince días el conductor de un turismo salió ileso de una aparatosa salida de vía.