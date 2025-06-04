‘App’ de alumnos del Ronda que ayuda a mayores en trámites online

Cuatro alumnos de cuarto de ESO del instituto Ronda han creado una aplicación, bautizada como GuiApp, que tiene como objetivo acercar la tecnología a las personas mayores y ayudarlas a hacer trámites digitales cotidianos, como pedir hora al médico, pagar facturas o programas recordatorios, de forma fácil y segura. Con este proyecto, que forma parte dela iniciativa TechNova, han quedado finalistas en los mSchools Awards 2025. Son los únicos finalistas de Lleida es la categoría de Ciudadanía y Conciencia Global. La ‘app’ ofrece apoyo técnico, tutoriales y herramientas adaptadas al colectivo de mayores e incluye inteligencia artifical para indicar con voz los pasos a seguir para personas que tengan dificultades para leer.

Bryant Santoyo se encargó del diseño gráfico, la programación y la estrategia de márketing; Nayara Seretan se responsabilizó de la comunicación digital y la redacción de conenidos; Aya Hajbi, de la innovación digital; y Yeray Llusia, de la edición de video y la creación visual. Desarrollaron el proyecto en la asignatura optativa de Informática, con el apoyo del profesor de Tecnología David Tomàs Boixadera. Además de la ‘app’, también han creado una web.

La final de los premios será el día 7 en Barcelona. Santoyo y Llusia ya fueron finalistas de honor entre más de novecientos participantes en Amic Directes, un concurso que tiene como objetivo fomentar la creación de contenidos audiovisuales en catalán.