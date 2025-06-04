SEGRE

En bici per Lleida muestra a Morón que el carril bici no está conectado

La teniente de alcalde de Seguridad, Movilidad y Civismo, Cristina Morón, hizo ayer un recorrido en bicicleta junto a representantes de En bici per Lleida, que le mostraron que la red de carril bici “tiene problemas de interconectividad”. “Se ha de conectar para que no tengamos que seguir haciendo una gincana”, indicó un miembro del colectivo. También pidió un acceso para ciclistas hacia la nueva estación de buses que se construye junto a la de trenes.

