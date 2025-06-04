Hoy empieza la fumigación en Lleida contra la mosca negra

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Endesa, a través de su división de energías renovables EGPE, adaptará la actividad de cuatro centrales hidroeléctricas por regular el caudal de los ríos Segre y Ebro para facilitar el tratamiento antilarvario contra la mosca negra. Ayer ya se redujo el caudal del Segre hasta los diez metros cúbicos por segundo y seguirá hasta mañana, cuando acabe el tratamiento.

Este consiste en tres fases y cada una dura un día. La primera consiste en hacer una prospección previa para determinar la densidad de larvas, la segunda es aplicar el producto biológico para eliminarlas mediante un helicóptero y la tercera es evaluar la eficacia del tratamiento.

En el Ebro el tratamiento durará hasta el viernes. A su vez, Endesa añadió que las avenidas de caudal de las últimas semanas han ayudado a arrastrar las algas donde anidan las moscas negras.