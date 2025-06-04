Los colegios públicos de Lleida denuncian el empeoramiento de la limpieza

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

Las escuelas públicas de la ciudad lamentan que “el servicio de limpieza de los centros no acaba de funcionar bien” más de un año después de que enviaran una carta conjunta a la Paeria denunciando su empeoramiento y pidiendo explicaciones por la reducción de personal y horarios desde que entró en vigor el nuevo contrato, adjudicado a Acciona Facility Services en marzo del año pasado. Un portavoz explica que “hay escuelas más y menos contentas”, pero todas coinciden en que “la empresa no comunica nada”. En algunos casos, lamenta que “decide unilateralmente poner todas las papeleras en los pasillos para no tener que entrar a cada clase para vaciarlas”.

La escuela Francesco Tonucci es una de las más críticas con el servicio. Su directora, Fanny Majó, explica que “sobre todo notamos el empeoramiento en el patio, donde queda arena, hojas secas y residuos, así como en las aulas, donde las trabajadoras no tienen tiempo para sacar todo el polvo ni mover las mesas para limpiar a fondo”. Indica que con los recortes del año pasado perdieron una de sus tres trabajadoras y que “recientemente hemos conseguido que las dos empleadas trabajen una hora más al día en la escuela”.

Por su parte, la Paeria asegura que mantiene un “permanente contacto” con las escuelas para hacer seguimiento de las incidencias y que “semanalmente se llevan a cabo inspecciones, que se trasladan a la empresa para que ponga medios para resolver los puntos a mejorar”. De hecho, el consistorio señala que se reúne entre dos y tres veces al mes con Acciona para “hacer seguimiento y tratar las incidencias y sus resoluciones”. También afirma que “fruto de las inspecciones y las incidencias reportadas se ha incrementado el servicio en algunos edificios”.

El portavoz del conjunto de escuelas explica que en la última reunión con la Paeria del pasado enero “insistieron en que tenemos que notificar todas las incidencias en un aplicativo online”, pero lamenta que “algunas desaparecen sin haber ninguna mejora, varios directores ya están hartos porque no ven ninguna solución”. Los directores esperan reunirse próximamente con el alcalde para tratar las carencias en la limpieza de los centros.

El ayuntamiento adjudicó el contrato de limpieza de los edificios municipales a Acciona por 11,5 millones y un período de cuatro años. Es una de las 7 principales constructoras españolas, que presta servicios de vigilancia, conservación y mantenimiento de edificios.