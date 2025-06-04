Metges de Catalunya reclama más profesionales y una mejor planificación del servicio sanitario: "Es ineficiente y muy caro"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Metges de Catalunya reclama la incorporación de nuevos profesionales y la mejora de la planificación del sistema sanitario para asegurar el relevo generacional y un modelo equitativo en el territorio. El sindicato reitera que faltan un millar de médicos como mínimo. Actualmente, estima que hay unos 30.000, pero denuncia que el modelo actual no permite saber con exactitud el número de médicos que hay en los centros y, por eso, reclama cambios para poder hacer una "buena planificación". "No puede ser que funcionemos así porque es un sistema ineficiente y puede ser muy caro", ha indicado el presidente de hospitales concertados de MC, Josep Maria Serra, en el 6.º Congreso del sindicato que tiene lugar en Lleida. MC también denuncia el aumento de situaciones violentas en las consultas.