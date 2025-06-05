La actual gestora del Aula de Teatre de Lleida renuncia a licitar al nuevo concurso municipal

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Associació Cultural Aula de Teatre de Lleida, actual entidad gestora de la Escuela Municipal de Artes Escénicas, ha anunciado que no se presentará al nuevo concurso de licitación convocado por el Ayuntamiento de Lleida. Según ha explicado el equipo de profesionales del centro en un comunicado, la nueva concesión propuesta por el consistorio comporta "una precarización de las condiciones laborales y una inevitable bajada en la calidad del servicio educativo".

"Aunque el Ayuntamiento ha vendido esta licitación como una mejora sustancial", el equipo del Aula de Teatre ha hecho público un comunicado donde explica los pliegues de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas. La decisión de no participar en el concurso, dicen, "se ha tomado después de intentar, sin éxito, que sus aportaciones fueran incorporadas al nuevo modelo de gestión".

Una mejora económica engañosa

Uno de los principales motivos de discrepancia es la mejora económica. Mientras el consistorio afirma que la aportación municipal aumenta un 34%, desde el Aula señalan que el incremento real con respecto a la anterior licitación es sólo del 16%, y que esta cantidad se destina íntegramente a cubrir los nuevos gastos del programa de artes visuales y plásticas. "Eso supone, de hecho, un incremento real del 0%", afirman, manteniendo así el déficit provocado por la dotación insuficiente de la licitación anterior.

Modelo educativo

Según explica el equipo docente actual, el presupuesto previsto para el profesorado implica una reducción de la plantilla, hecho que comprometería al modelo educativo.

"Gestión impuesta de actividades ajenas"

Otro punto controvertido es la obligatoriedad de asumir la gestión de los talleres de artes plásticas que actualmente se realizan en la Escuela d'Art Leandre Cristòfol. Los profesionales del Aula consideran que "no tiene ningún sentido pedagógico ni organizativo" que estas actividades tengan que ser coordinadas desde la Escuela Municipal de Artes Escénicas, añadiendo que esta medida no beneficia a ninguna de las dos partes.

Limitaciones de espacios

La licitación anuncia la incorporación de nuevas disciplinas como circo, magia e interpretación delante de la cámara, pero según los trabajadores de la actual gestora estas no se reflejan ni en la programación obligatoria, ni en la dotación económica, ni en el estudio de costes. Además, denuncian que el uso de espacios como La Llotja genera unos gastos que la escuela no puede asumir con la asignación prevista, mientras que se limita a sólo 30 días por curso el uso de la sala 1 del Teatre Municipal del Escorxador.

Ante esta situación, el Aula de Teatre ha informado a las familias que, a causa de la finalización del actual contrato el 31 de agosto de 2025, no podrán gestionar el proceso de matriculación para el curso 2025/26.