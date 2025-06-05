El colegio Maristes de Lleida entra en la FP con un ciclo de Farmacia en septiembre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El colegio Maristes Montserrat de Lleida impartirá a partir del próximo curso por primera vez un ciclo de Formación Profesional, que será un grado medio de Farmacia y Parafarmacia. Así se lo comunicó oficialmente ayer el departamento de Educación a este centro concertado después de que su solicitud fuera aprobada inicialmente el pasado 19 de mayo y, a partir de septiembre, ofrecerá sesenta plazas repartidas en dos grupos de esta especialidad.

La directora del Maristes, Mary Rius, celebró que “por fin” la Generalitat ha dado visto bueno a su propuesta y que “ahora el problema será encontrar alumnos, porque vamos con el tiempo justo para promocionar este ciclo de cara a septiembre”. Rius recordó que “hemos trabajado intensamente estos últimos tres años para ofrecer una alternativa más en el proceso formativo de los jóvenes de Lleida a través de este nuevo camino en Formación Profesional”.

Respecto a los motivos por los cuales han optado por ofrecer FP, la directora señaló que “hasta ahora nos habíamos centrado en el Bachillerato, pero en vista de cómo ha cambiado la sociedad y las necesidades del mercado laboral, ya que falta gente para cubrir muchas profesiones, hemos decidido optar por esta vía y no queremos quedarnos solo con Farmacia y Parafarmacia, nuestra intención es en los próximos cursos seguir ampliando la oferta de FP”.

En este sentido, manifestó que han elegido comenzar con este ciclo de Farmacia y Parafarmacia “porque es una profesión que tiene una alta demanda en Lleida y buenas salidas laborales y, además, el mes pasado estrenamos unos laboratorios que serán perfectos para esta formación”. Rius añadió que las personas interesadas en cursar este ciclo podrán pedir información en el propio colegio, llamando por teléfono o por correo electrónico. El otro centro educativo que imparte el ciclo medio de Farmacia y Parafarmacia en Lleida es el instituto Torre Vicens.