Sala Roberto Fernández en la UdL, que también honra a Paco Tovar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) reconoció ayer por la tarde la trayectoria de su exrector y catedrático emérito de Historia Moderna Roberto Fernández dando su nombre a la sala de juntas de la segunda planta del Rectorado y con un acto al que asistieron cerca de 200 personas. En el mismo, el rector, Jaume Puy, y representantes de los rectores de las universidades catalanas y españolas destacaron su capacidad de acción y de impulsar cambios en el sistema, así como su buen carácter y su cercanía los estudiantes.

Tovar, al centre, entre el vicerector Busqueta i la degana de Lletres. - MADGALENA ALTISENT

Por su parte, el excatedrático de Historia Manel Lladonosa, remarcó la aportación de Fernández a la historia social y local y su actividad para que la historia sea reconocida como una disciplina científica más. Horas antes, la UdL también rindió tributo en la sala Víctor Siurana a su excatedrático de Literatura Paco Tovar, en un acto con amigos, profesores y exalumnos, y que tuvo como punto culminante la presentación del libro Con los ojos llenos de recuerdos. Estudios sobre Literatura Española e Hispanoamericana en homenaje a Paco Tovar.